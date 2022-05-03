Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах

Пожар произошел в доме номер 7 на Олимпийском проспекте. 16 человек пострадали: один из них получил тяжелые травмы, остальные отравились угарным газом

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В подмосковных Мытищах горит многоэтажный жилой дом, несколько человек погибли, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе с тяжелыми травмами», — написал глава региона. Жителей дома эвакуировали, отметил Воробьев.

В пресс-службе регионального правительства РБК сообщили, что погибли по меньшей мере три человека, один пострадавший получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом. К 16:30 пожар был локализован.

В Главном следственном управлении СК России по Московской области РБК рассказали, что, по предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир. Находившийся там мужчина позвал на помощь. Два человека откликнулись, но в результате все трое скончались. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Telegram-каналы Shot и Mash пишут, что все погибшие — мужчины, один из них выпал из окна четвертого этажа, двое других погибли в лифте. По данным Shot, девять человек, в том числе двое детей, были спасены. Пожар охватил 80 кв. м.

В пресс-службе МЧС России по Московской области уточнили РБК, что возгорание произошло в доме номер 7 на Олимпийском проспекте. «К тушению привлекались 43 человека и 13 единиц техники, от МЧС — 24 человека и семь единиц техники», — сообщили в ведомстве.

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