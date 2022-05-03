Пожар площадью 33,8 тыс. кв. м произошел на складе в Подмосковье

В Богородском городском округе Московской области произошел пожар в складских помещениях на общей площади 33,8 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС.

Речь идет о здании на Кудиновском шоссе. Огонь распространился по всей площади склада, к 03:05 мск возгорание локализовали. Сейчас пожар тушат 109 человек и 37 единиц техники, также спасатели собираются использовать пожарный поезд.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

При пожаре частично обрушились складские конструкции, огонь мог перекинуться на соседний склад, который находится в 10 м от горящего. Объект расположен на территории производственно-складского комплекса, площадь всех складов достигает 520 тыс. кв. м.

По словам собеседника агентства, на загоревшемся складе хранились учебники и другая полиграфия.

В конце апреля пожар на площади в 1,5 тыс. кв. м произошел в пункте приема вторсырья ООО «ЭкоВтор» в Омске. Такие данные приводила пресс-служба МЧС. Позднее источник «РИА Новости» уточнил, что к 22:20 мск (через час после поступления информации о пожаре) огонь охватил площадь в 5 тыс. кв. м.