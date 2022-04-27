Хуснуллин анонсировал программу по срочному переобучению на строителей
Строительный блок правительства совместно с Министерством просвещения составил программу срочного переобучения на строительные специальности, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, переобучать планируется трудовые ресурсы, которые «освобождаются» из других отраслей. «Раньше у нас до этого руки не доходили, потому что не было свободных людей, переобучать было некого, а сейчас есть», — уточнил он. РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения.
Вице-премьер считает, что в текущей ситуации нужно проводить «узкоспециальное» обучение. «Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро. Это не стандартная программа обучения — 1,5 года в ПТУ на строительную специальность или три года в техникуме. Сейчас надо учить условно за один-три месяца максимально и на производстве, а не в кабинете», — говорит Хуснуллин.
Хуснуллин оценивает дефицит работников в строительной отрасли перед введением антироссийских санкций в 1 млн человек. Он возник еще в 2020 году с началом пандемии коронавируса, когда было ограничено перемещение между странами, а в некоторых регионах остановили стройки. В 2022 году часть рабочих из других стран уехали из России, когда в конце февраля-марта курс рубля резко ослаб, говорит он.
Основная часть трудовых мигрантов приезжает в Россию из стран СНГ. По словам вице-премьера, в будущем приток рабочей силы из Узбекистана может ослабнуть из-за того, что в этой стране активно развивается строительство. «Они очень активно развиваются, и все больше и больше местного населения втягивают внутри страны. Со временем <...> они уже работать не поедут, потому что уже работают у себя», — говорит он.
Осенью 2021 года вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК рассказал, что столица готовит план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Сейчас при отказе от труда мигрантов строительство станет дороже, отмечает Хуснуллин.