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Бизнес ,  
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Хуснуллин анонсировал программу по срочному переобучению на строителей

Потерявших работу людей будут переобучать на строителей за три месяца
Переквалификация рассчитана на людей, которые «освобождаются» из других отраслей, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, надо учить «условно за один-три месяца максимально» и на производстве, а не в кабинете

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Строительный блок правительства совместно с Министерством просвещения составил программу срочного переобучения на строительные специальности, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, переобучать планируется трудовые ресурсы, которые «освобождаются» из других отраслей. «Раньше у нас до этого руки не доходили, потому что не было свободных людей, переобучать было некого, а сейчас есть», — уточнил он. РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения.

Вице-премьер считает, что в текущей ситуации нужно проводить «узкоспециальное» обучение. «Надо учить, как класть кирпич. Как работает штукатур. Узко и быстро. Это не стандартная программа обучения — 1,5 года в ПТУ на строительную специальность или три года в техникуме. Сейчас надо учить условно за один-три месяца максимально и на производстве, а не в кабинете», — говорит Хуснуллин.

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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

Хуснуллин оценивает дефицит работников в строительной отрасли перед введением антироссийских санкций в 1 млн человек. Он возник еще в 2020 году с началом пандемии коронавируса, когда было ограничено перемещение между странами, а в некоторых регионах остановили стройки. В 2022 году часть рабочих из других стран уехали из России, когда в конце февраля-марта курс рубля резко ослаб, говорит он.

Основная часть трудовых мигрантов приезжает в Россию из стран СНГ. По словам вице-премьера, в будущем приток рабочей силы из Узбекистана может ослабнуть из-за того, что в этой стране активно развивается строительство. «Они очень активно развиваются, и все больше и больше местного населения втягивают внутри страны. Со временем <...> они уже работать не поедут, потому что уже работают у себя», — говорит он.

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Осенью 2021 года вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК рассказал, что столица готовит план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Сейчас при отказе от труда мигрантов строительство станет дороже, отмечает Хуснуллин.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Марат Хуснуллин рабочая сила Строительство
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