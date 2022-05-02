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Протесты в Армении ,  
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Полиция начала задерживать оппозиционеров, перекрывающих улицы в Ереване

Со 2 мая армянская оппозиция начала акции гражданского неповиновения. Люди перекрывают улицы, требуя отставки премьера Пашиняна из-за его позиции по Нагорному Карабаху и отсутствия поддержки России

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Специальные силы полиции начали задерживать участников массовых протестов, которые перекрывают центральные улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, следует из трансляции телеканала 24news на YouTube.

Армянская оппозиция вышла на площадь Франции около 7:00 утра (6:00 мск) 2 мая, сообщил лидер движения «Азатагрум», экс-руководитель пророссийского общества «Царьград Армения» Микаэль Бадалян в Telegram. Часть из протестующих оставалась на улицах со вчерашнего дня.

Новые акции были назначены на 8:30 утра (7:30 мск). К этому времени люди уже перекрыли проспект Аршакунянца. Еще через 10 минут лидер «Азатагрум» сообщил о блокировании 14 улиц. Протестующие используют для перекрытия мусорные баки, машины, либо сами встают на дороги. Для того, чтобы освободить дороги, в некоторых местах полицейские пытаются сдвинуть машины с места.

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Одно из крупных шествий возглавляет заместитель председателя Национального собрания Армении Ишхан Сагателян от блока «Айастан», конкурируюющего с правящей партией «Гражданский договор». Он также является одним из лидеров движения «Азатагрум».

В 8:26 Бадалян сообщил о своем задержании, его уже везут в отдел полиции.

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По состоянию на 09:40 по местному времени (08:40 мск) полиция задержала 125 активистов, сообщила пресс-служба полиции, передает ТАСС.

Представители оппозиции недовольны политикой партии Пашиняна и проводят акции протеста с середины апреля из-за слов премьера о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана под давлением Турции. Сам Пашинян намерения «сдать» Карабах отвергал.

В то же время активисты «Азатгрум» не раз высказывались против позиции властей Армении, которые отказались признавать ДНР и ЛНР, а также воздержались в голосовании с осуждением военной операции России на Украине в Генассамблее ООН.

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Накануне в Ереване прошел большой митинг на площади Франции. Некоторые протестующие ставили палатки и провели круглосуточную акцию протеста. Движение транспорта по площади было парализовано, протестующие сооружали баррикады из мусорных баков, скамеек.

Позже оппозиция объявила, что со 2 мая начнет масштабные акции гражданского неповиновения.

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Жанна Антохина
полиция оппозиция Ереван протесты задержания улицы
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