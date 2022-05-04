Немецкие пивовары спрогнозировали подорожание пива на 30%
Германские пивовары предупредили о стремительном росте цен на пивную продукцию, цена может вырасти на 30%. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле и вице-президента союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефана Фриче.
«Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!» — сказал он. По его словам, в настоящее время пивовары сталкиваются с «огромном ценовым давлением».
Подорожание пива связано с ростом цен на сырье, необходимое для производство. Так по сравнению с прошлым годом подорожало электричество — на 250%. Пивоваренный солод подорожал на 70%, европоддоны на 150%.
«К концу года цены на пиво могут вырасти на 30%», — заявил Фриче.
В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Подавляющее большинство — 70% — сосредоточены в трех федеральных землях: 600 в Баварии, 200 в Баден-Вюртемберге и 150 в Северном Рейне-Вестфалии.
В среднем в Германии ежегодно собирают около 38 тыс. тонн хмеля. 85% от общего объема урожая — на крупнейшей в мире плантации Халлертау, расположенной в центре федеральной земли Бавария на юге Германии. На плантации, где на территории в 15,4 тыс. га работают более 1,1 тыс. хмелеводческих хозяйств, возделывается примерно четверть годового мирового объема данной культуры.
В начале апреля компания Ipsos провела исследование, в котором выяснила, какие марки пива чаще всего покупают потребители пива в крупных городах России. Наиболее популярными брендами были признаны Bud, Carlsberg и Heiniken. Ранее стало известно, что владельца датского Carlsberg и голландского Heineken намерены закрыть бизнес в России.