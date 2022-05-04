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Оппозиционера Кара-Мурзу перевели из ИВС в московский СИЗО № 7

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Обвиняемого в дискредитации вооруженных сил России оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр физлиц-иноагентов) перевели из ИВС на Петровке в московский СИЗО № 7. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, передает «РИА Новости».

«Вчера посетили Владимира Кара-Мурзу. На данный момент он находится в двухместной камере СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве. Есть сосед (подозреваемый/обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК России). Конфликтов с сокамерником и сотрудниками изолятора нет», — заявил Мельников. Ст. 159 УК — мошенничество.

По его словам, обвиняемому начали приходить письма посредством сервиса «ФСИН.Письмо». «Он, кстати, постригся практически налысо. Мы уточнили, по своей воле или нет. Говорит, что сам так решил, сославшись на соблюдение гигиены», — добавил правозащитник.

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Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза — бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, в 2015–2016 годах был зампредседателя Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го вел передачу на «Эхе Москвы». Против оппозиционера возбуждено дело по ст. 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»). Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Басманный районный суд Москвы 22 апреля арестовал Кара-Мурзу до 12 июня. Оппозиционер назвал свое преследование политически мотивированным. В тот же день Минюст включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов.

Согласно материалам дела, политик 15 марта, находясь в парламенте штата Аризона в США, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине. Согласно протоколу, Кара-Мурза причинил «существенный вред» интересам России.

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В 2015 году Кара-Мурза был госпитализирован в Первую городскую больницу Москвы, его ввели в состояние медикаментозного сна. Врачи поставили диагноз «острая почечная недостаточность», отец политика говорил, что его сына отравили. Второй раз Кара-Мурза с симптомами отравления попал в больницу 2 февраля 2017 года. Первые дни он находился в коме, врачи заявили, что в результате воздействия неизвестного вещества у него начала развиваться полиорганная недостаточность. 19 февраля его выписали из больницы, после чего он уехал из России. Адвокат Кара-Мурзы подал в СК заявление о покушении на убийство. С аналогичным требованием сам политик вновь обратился в СК в 2021 году.

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Теги
Владимир Кара-Мурза СИЗО оппозиционер
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