Полиция задержала почти 200 участников протестов в Ереване

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Полиция Армении задержала 189 человек на массовых протестах в Ереване за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил представитель ведомства Эдгар Джаноян, передает «Интерфакс».

Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции. Ранее полиция сообщала о 125 задержанных по состоянию на 9:40 утра (8:40 мск).

Среди задержанных лидер движения «Азатагрум», экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян, писал он в Telegram. В списке также член партии «Родина» Арсен Бабаян, которого задержали при попытке перекрыть улицу, передает Yerkir.am. По данным издания, задержан и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии бывшего президента Сержа Саргсяна.

Один из лидеров «Азатагрума», зампредседателя Национального собрания Армении Ишхан Сагателян заявил, что полиция применяет грубую силу к протестующим. Бадалян опубликовал запись, на которой видно, как один из полицейских несколько раз бьет задержанного в живот.

Оппозиция начала проводить митинги в Армении с 17 апреля. Это произошло после того, как 14 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Представители оппозиционных движений восприняли его слова как готовность признать регион в составе Азербайджана. Они обвинили Пашиняна в предательстве и зависимости от Турции. Сам премьер отвергал намерения «сдать» Карабах. Помимо этого, оппозиция протестует против того, что власти не поддерживают Россию во время военной операции на Украине.

Накануне жители Еревана собрались на акцию протеста на площади Франции и расставили там палатки для круглосуточного митинга. Движение транспорта по площади было остановлено, протестующие также сооружали баррикады из мусорных баков, скамеек. Оппозиция объявила, что со 2 мая начнет масштабные акции гражданского неповиновения.

Читайте на РБК Pro Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи Pro Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Статьи

Протесты начались в 8:30 утра по местному времени (7:30 мск). Участники акции перекрыли движение на 14 улицах в столице, в том числе с помощью мусорных баков и машин, которые пытались сдвинуть полицейские.



