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В Ереване второй день протестов начался с перекрытия улиц и задержаний

Оппозиционные активисты утром перекрыли одну из центральных улиц Еревана — Комитаса. Об этом сообщает «Sputnik-Армения».

Активисты зажгли файеры. По данным издания, в акции принимает участие сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

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Кроме того, протестующие перекрыли движение по проспекту Баграмяна. Полиция Еревана начала задерживать оппозиционеров и разгонять группы протестующих. 

Накануне армянские силовики задержали 189 человек на массовых протестах в Ереване. Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции. Среди задержанных были лидер движения «Азатагрум» и экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян. В списке также член партии «Родина» Арсен Бабаян, которого задержали при попытке перекрыть улицу, передает Yerkir.am. По данным издания, задержан и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии бывшего президента Сержа Саргсяна.

Оппозиция Армении объявила о «масштабных акции гражданского неповиновения» с 2 мая. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. 

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Армения акции протеста задержания
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