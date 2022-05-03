Глава Белгородской области опроверг сообщения об отъезде семьи из России

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об отъезде его семьи из России. «Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала за пределы не только региона, но и страны. Хотел всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной», — заявил он в видеообращении в Telegram.

По словам Гладкова, он вместе с семьей собирается на Яковлевский марафон в полном составе. Марафон проводится в честь героев Курской битвы.

Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В Белгородской области, а также в граничащей с Украиной Курской области, двух районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности.

В течение последних недель власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. По словам Гладкова, обстрелам подвергались села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.

1 мая на территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области произошел пожар, в результате чего были повреждены семь домов.

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В середине прошлой недели, 27 апреля, Гладков рассказал, что проснулся ночью «от громкого звука, похожего на взрыв». Он добавил, что позднее прогремело еще три взрыва. На следующий день правительство региона сообщило, что сработала ПВО.