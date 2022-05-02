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Война санкций ,  
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Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО в День свободы печати

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

ЮНЕСКО не допустило Россию к участию в ежегодной конференции в честь Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram.

«Очевидно, что Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», — заявили в МИДе.

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Ведомство отметило, что организация лишила российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать вопросы, актуальные для всего международного сообществ. Организаторы подорвали доверие к конференции как к площадке для непредвзятого диалога, указали в МИДе.

Российская миссия ЮНЕСКО заявила, что отказ российским журналистам превращает конференцию в «междусобойчик». «Где плюрализм, свобода слова, доступ к информации?», — сказано в записи в Twitter.

Генассамблея ООН учредила Всемирный день свободы печати в 1993 году. Он призван напоминать властям о необходимости защищать свободу информации и мнений, поддерживать СМИ, которые сталкиваются с ограничениями, принудительным закрытием, штрафами, а их редакторы становятся жертвами преследований, незаконных арестов и убийств.

Со 2 по 5 мая ЮНЕСКО и Уругвай проводят в Пунта-дель-Эсте конференцию по теме «Журналистика в цифровой осаде».

После начала военных действий на Украине глава Министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко попросил ЮНЕСКО исключить Россию из организации, а также изменить страну — организатора 45-й сессии Комитета всемирного наследия.

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Сессия должна была пройти в Казани с 19 по 30 июня 2022 года. Она была приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

22 апреля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО перенес сессию, однако не уточнил новые даты и место.Ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе тогда заявил, что в ЮНЕСКО «сложилась до предела политизированная обстановка» из-за проведения военной операции на Украине.

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