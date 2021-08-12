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СБУ запретила Киркорову въезд на Украину на три года

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на три года. Об этом агентству УНН сообщили в ведомстве.

СБУ приняла соответствующее решение 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», руководствуясь ст. 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», говорится в ответе на запрос агентства.

РБК направил запрос в СБУ и обратился за комментарием к представителю Киркорова.

Министерство культуры и информационной политики Украины 22 июня включило Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В министерстве не уточнили причины, по которым артиста внесли в черный список.

Украина перестала видеть в Киркорове угрозу национальной безопасности
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Филипп Киркоров

Комментируя это решение в Instagram, Киркоров заявил, что это решение было принято не против него, а против России, «ненависть к которой захлестывает». «Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть», — добавил он.

Попадание в черный список означает запрет въезда на Украину и запрет на распространение и показ  в стране кинолент, если в их создании участвовал кто-то из списка.

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Однако 27 июня, спустя пять дней после включения Киркорова в список угрожающих стране лиц,  Минкультуры Украины признало свой приказ утратившим силу. Сейчас Филипп Киркоров не значится в списке ведомства. 

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