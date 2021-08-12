СБУ запретила Киркорову въезд на Украину на три года

Филипп Киркоров (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на три года. Об этом агентству УНН сообщили в ведомстве.

СБУ приняла соответствующее решение 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», руководствуясь ст. 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», говорится в ответе на запрос агентства.

РБК направил запрос в СБУ и обратился за комментарием к представителю Киркорова.

Министерство культуры и информационной политики Украины 22 июня включило Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В министерстве не уточнили причины, по которым артиста внесли в черный список.