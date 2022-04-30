В Свердловской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Фото: Прокуратура Свердловской области

В результате пожара в частном доме в селе Мезенское Свердловской области погибли три человека, среди них двое — дети. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«При тушении пожара были обнаружены тела мужчины, 1976 г.р., и двоих детей — девочки, 2016 г.р., и мальчика, 2019 г.р», — говорится в сообщении. Также сообщается о пяти пострадавших — двое взрослых (мужчина, 1986 г.р., женщина, 1985 г.р.) и трое детей (девочка, 2012 г.р., мальчик, 2019 г.р., и девочка, 2021 г.р.) Все они госпитализированы.

Пожар произошел 30 апреля в 3 часа ночи (01:00 мск) в частном доме по улице Главная в селе Мозенское. По предварительным данным, две семьи приехали в дом-дачу на выходные. Точная причина пожара пока не установлена, рассматриваются две версии: нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

В середине апреля двое детей погибли в результате пожара в селе Таштыпского района Хакасии. Следственный комитет возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).