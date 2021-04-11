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СК завел дело после гибели двух детей из-за пожара в Хакасии

В селе Таштыпского района Хакасии в результате пожара в доме погибли двое детей. Об этом говорится на сайте регионального главка Следственного комитета (СК).

«В результате пожара <...> в Таштыпскую районную больницу доставлены мальчики 2-х и 3-х лет со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом», — уточняется в сообщении. Пострадавшие скончались в больнице.

СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в Новой Москве
Общество
Фото:Владимир Буров / РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительной информации, в доме проживала многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет. В субботу их мать уехала из дома, и дети остались с отцом. Мужчина в алкогольном опьянении заснул с младшими детьми на диване, а четырехлетний мальчик взял спички и поджег стоявшее рядом кресло.

В начале марта при пожаре в частном доме в селе Омской области погибли женщина и двое детей. В доме проживала семья с тремя детьми, первым задымление заметил 23-летний мужчина, который смог вынести на улицу своего пятимесячного сына. Однако из-за сильного задымления и огня вернуться за другими обратно он не смог.

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пожар Хакасия дети СК
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