СК завел дело после гибели двух детей из-за пожара в Хакасии

В селе Таштыпского района Хакасии в результате пожара в доме погибли двое детей. Об этом говорится на сайте регионального главка Следственного комитета (СК).

«В результате пожара <...> в Таштыпскую районную больницу доставлены мальчики 2-х и 3-х лет со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом», — уточняется в сообщении. Пострадавшие скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительной информации, в доме проживала многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от двух до семи лет. В субботу их мать уехала из дома, и дети остались с отцом. Мужчина в алкогольном опьянении заснул с младшими детьми на диване, а четырехлетний мальчик взял спички и поджег стоявшее рядом кресло.