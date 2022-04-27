Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери достигло 20 человек

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, 21 апреля 2022 г. (Фото: Максим Школьников / РИА Новости)

Количество погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 20 человек, ведутся поиски еще троих. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«По уточненным данным, при разборе завалов на месте пожара обнаружены тела 20 погибших», — сказал источник «РИА Новости». По его словам, под завалами могут находиться тела еще трех человек.

Утром 27 апреля Telegram-канал пресс-службы правительства Тверской области сообщал о 19 погибших.

Пожар в военном институте начался днем 21 апреля на втором этаже учреждения, позже огонь распространился по трем этажам четырехэтажного здания, обрушилась крыша здания. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, к его тушению привлекли вертолет. Пожару присвоили третий ранг сложности. По словам источника ТАСС, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Локализовать пожар удалось к 16:35 мск. Полностью огонь потушили к утру 22 апреля.