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Военная операция на Украине ,  
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Москва готова изучить инициативы ООН «по облегчению страданий украинцев»

МИД: Россия готова рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий украинцев
Москва пойдет на этот шаг в том случае, если предложения ООН будут на деле способствовать этой цели, подчеркнули в МИД России
Сергей Лавров и&nbsp;Антониу Гутерриш (слева направо)
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия готова рассмотреть конкретные инициативы со стороны ООН «по облегчению страданий мирных жителей на Украине». Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Россия готова рассмотреть конкретные инициативы, в т.ч. со стороны ООН, по облегчению страданий гражданского населения в зоне проведения специальной военной операции, если они будут на деле способствовать этой благородной цели», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Гутерриш сообщил, что в ООН предложили создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по организации безопасных гуманитарных коридоров с Украины для мирных жителей.

По его словам, на Украине необходимо открыть гуманитарные коридоры, которые «действительно были бы безопасными и эффективными» и которые «соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи».

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Антониу Гуттериш

Гутерриш 26 апреля провел в Москве переговоры с Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Через два дня он посетит Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель генсекретаря ООН Фархан Хак говорил, что в ходе поездок Гутерриш хочет понять, «какого прогресса можно добиться» по ситуации на Украине. «Наша цель — прекращение огня и улучшение положения людей на Украине», — говорил он.

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Генсек ООН 19 апреля призвал Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием Пасхи. По его словам, пауза открыла бы «безопасный проход для всех гражданских лиц». С аналогичной просьбой к двум странам обратился папа римский Франциск.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 25 апреля заявил, что Москва не считает возможным введение в настоящее время режима прекращения огня.

«Единственное преимущество, которое оно даст, — возможность для украинских вооруженных сил перегруппироваться и устроить больше провокаций», — заключил он.

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