Власти Пекина закрыли школы и детские сады из-за вспышки COVID-19

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Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на представителя Пекинской комиссии по образованию Ли И.

Он заявил, что все детские сады, начальные и средние школы закроются на день раньше перед первомайскими праздниками, чем планировалось, а после выходных власти примут решение о дате возобновления работы школ в зависимости от эпидемической ситуации. Также Ли И призвал учеников, родителей и учителей не покидать Пекин без крайней необходимости и не собираться большими группами во избежание заражения коронавирусом.

По данным властей Пекина, в четверг выявили 53 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, а в пятницу общее число случаев заражения в городе достигло 194.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, в стране за минувшие сутки выявили 5659 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джона Хопкинса, всего с начала пандемии в Китае зарегистрировали более 2,1 млн случаев COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <1 000 000 0 <10 000 000 0 от 10 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i