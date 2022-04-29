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СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Синтез» в Кургане

Фото: СК РФ по Курганской области
Фото: СК РФ по Курганской области

Следственное управление СК по Курганской области возбудило уголовное дело по факту получения рабочим травмы в результате хлопка на фармацевтическом заводе ПАО «Синтез», сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

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Инцидент произошел в 16:44 (14:44 мск) 29 апреля на территории цеха № 4 после окончания рабочего дня. В результате взрыва оказалась разрушена «часть ограждающей конструкции производственного здания». В «Синтезе» сообщили, что пострадавший сотрудник заканчивал работу, большая часть людей к моменту происшествия покинула территорию завода. Пострадавшего доставили в больницу.

Для установления причин взрыва и внутреннего расследования на «Синтезе» создали специальную комиссию, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

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Следственный комитет Курган взрыв «Синтез»
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