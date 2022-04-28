В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: МЧС России по Курганской области

Режим ЧС введен в связи с пожарами в Курганской области, начата эвакуация нескольких населенных пунктов. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Для борьбы с пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям (66 человек и 9 единиц техники), оснащенных специализированным оборудованием.

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В настоящий момент пожарные борются с возгораниями в следующих населенных пунктах: Просвет и Новый просвет, поселке Чистопрудный, поселке Чернавское. Из данных населенных пунктов проводится эвакуация.

Пока пожар удалось ликвидировать в поселке Моревское Варгашинского района.

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Ранее в ведомстве отчитались об эвакуации более 500 человек. Людей эвакуировали из садового товарищества «Малиновка» и «прилегающих территорий», их разместили у родственников. «Пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5000 кв. м», — сообщили в МЧС.

Накануне, 27 апреля, в области ликвидировали еще один пожар, угрожавший дачному поселку Нива. Тогда огонь по сухой траве перекинулся на хозяйственные постройки и иные строения (всего 22 строения). Эвакуировали 50 человек.