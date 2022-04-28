На стройках Москвы усилят контроль за соблюдением требований охраны труда

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мосгосстройнадзор усиливает работу по выявлению нарушений требований охраны труда на столичных стройплощадках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«В Москве принимаются меры по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках. Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства», — отметил заммэра.

По его словам, в ходе проверки специалисты выявляют уровень безопасности, который был организован на стройке. Речь, по словам Бочкарева, идет о подъездных путях и дорогах на самой стройплощадке, организации рабочих мест, правильном складировании материалов, электробезопасности, защитных ограждениях в местах прохода людей и при перепадах высот, а также наличии протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда.

«Также проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты — касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов. Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты — улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты», — добавил вице-мэр.

Глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко отметил, что только за первый квартал 2022 года число проверок строящихся объектов в Москве составило более 1600, большинство из них коснулись проверок требований по охране труда и техники безопасности.

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«Среди наиболее распространенных нарушений Мосгосстройнадзор отмечает отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, например защитно-улавливающих сеток, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности. Кроме того, инспекторы ведомства нередко выявляли за прошедшие месяцы 2022 года нарушения по содержанию строительных площадок, такие как захламление рабочих проходов и отсутствие моек колес», — пояснил Войстратенко.

Он уточнил, что с начала года за нарушения, связанные с содержанием строительных площадок, несоблюдением требований охраны труда и несвоевременным их устранением в отношении должностных и юридических лиц строительных компаний-подрядчиков, а также заказчиков было вынесено 591 постановление на сумму около 45,9 млн руб. «Каждый случай нарушений берется под контроль до полного устранения всех выявленных замечаний», — подчеркнул Войстратенко.