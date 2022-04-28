В постпредстве при ООН выразили уверенность в завершении денацификации

Денацификация Украины будет завершена, заявил старший советник постоянного представительства России при ООН и Совете Безопасности ООН Сергей Леонидченко.

«Заверяем вас, что виновные в этих и других ужасающих преступлениях предстанут перед правосудием. Никто не избежит персональной ответственности. Денацификация Украины будет доведена до конца», — заявил Леонидченко в ходе неформальной встречи членов СБ ООН по «формуле Арриа» по теме «Обеспечение ответственности за преступления, совершенные на Украине».

В пример «ужасающих преступлений» он привел «существование в мариупольском аэропорту секретного пыточного центра СБУ».

В то же время дипломат, говоря о нападках на Россию, назвал их «очередной порцией ничем не подкрепленных обвинений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и громкими фразами». Всех, кого «интересует правда о реальной ситуации «на земле», он позвал на неформальное заседание по «формуле Арриа», которое Россия, по его словам, организует 6 мая. «Мы дадим слово неангажированным представителям, которые непосредственно работают на передовой. Они поделятся с вами фактами, а не фейкам», — добавил пообещал Леонидченко.

Помимо того, он обвинил Международный уголовный суд в бездействии «при расследовании военных преступлений, совершенных британскими и американскими военными в Ираке и Афганистане», которое, по его мнению, иллюстрирует как «беспристрастность и объективность» МУС, так и лицемерие США и Великобритании, которые внезапно начали поддерживать МУС, вливая в него миллионные дотации». «Такой подход превращает правосудие в фарс: проплаченный суд выносит проплаченные вердикты», — считает он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью «помощь людям на Донбассе», а также «демилитаризацию» и «денацификацию». Москва неоднократно заявляла, что цели операции, которые, по мнению Путина, «абсолютно понятны, благородны», будут достигнуты.

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев говорил, что Россия стремится «разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада» у ее границ. По его словам, гитлеровский фашизм хотел уничтожить русское население, а «его последователи» сейчас пытаются сделать это «руками славян». США, утверждает он, еще до госпереворота на Украине в 2014 году внушали украинцам идею об исключительности их нации, а также ненависть ко всему русскому.