В постпредстве при ООН выразили уверенность в завершении денацификации
Денацификация Украины будет завершена, заявил старший советник постоянного представительства России при ООН и Совете Безопасности ООН Сергей Леонидченко.
«Заверяем вас, что виновные в этих и других ужасающих преступлениях предстанут перед правосудием. Никто не избежит персональной ответственности. Денацификация Украины будет доведена до конца», — заявил Леонидченко в ходе неформальной встречи членов СБ ООН по «формуле Арриа» по теме «Обеспечение ответственности за преступления, совершенные на Украине».
В пример «ужасающих преступлений» он привел «существование в мариупольском аэропорту секретного пыточного центра СБУ».
В то же время дипломат, говоря о нападках на Россию, назвал их «очередной порцией ничем не подкрепленных обвинений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и громкими фразами». Всех, кого «интересует правда о реальной ситуации «на земле», он позвал на неформальное заседание по «формуле Арриа», которое Россия, по его словам, организует 6 мая. «Мы дадим слово неангажированным представителям, которые непосредственно работают на передовой. Они поделятся с вами фактами, а не фейкам», — добавил пообещал Леонидченко.
Помимо того, он обвинил Международный уголовный суд в бездействии «при расследовании военных преступлений, совершенных британскими и американскими военными в Ираке и Афганистане», которое, по его мнению, иллюстрирует как «беспристрастность и объективность» МУС, так и лицемерие США и Великобритании, которые внезапно начали поддерживать МУС, вливая в него миллионные дотации». «Такой подход превращает правосудие в фарс: проплаченный суд выносит проплаченные вердикты», — считает он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целью «помощь людям на Донбассе», а также «демилитаризацию» и «денацификацию». Москва неоднократно заявляла, что цели операции, которые, по мнению Путина, «абсолютно понятны, благородны», будут достигнуты.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев говорил, что Россия стремится «разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада» у ее границ. По его словам, гитлеровский фашизм хотел уничтожить русское население, а «его последователи» сейчас пытаются сделать это «руками славян». США, утверждает он, еще до госпереворота на Украине в 2014 году внушали украинцам идею об исключительности их нации, а также ненависть ко всему русскому.