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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев назвал цель проведения «денацификации» на Украине

Патрушев: целью «денацификации» является разгром плацдарма неонацизма у границ России
Патрушев напомнил, что у специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависят жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны «украинских неонацистов»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В ходе проведения «денацификации» на Украине Россия стремится «разгромить плацдарм неонацизма», созданный у своих границ. Об этом секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил в интервью «Российской газете».

«Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза России добавил, что гитлеровский фашизм видел своей целью уничтожить русское население, а сейчас «его последователи» пытаются сделать это «руками славян».

Патрушев указал на то, что Вашингтон еще до госпереворота на Украине в 2014 году внушал украинцам идею об исключительности их нации, а также ненависть ко всему русскому. Однако история учит тому, что ненависть не может стать надежным фактором народного единства, добавил он.

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Фото:Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, необходимость «демилитаризации» вызвана тем, что Украина, насыщенная вооружением, представляет угрозу для России, в особенности с точки зрения создания и использования ядерного, химического и биологического оружия.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он назвал ее целями «денацификацию», «демилитаризацию» страны и защиту жителей Донбасса от геноцида. Киев объявил мобилизацию и ввел военное положение.

В конце марта начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской подвел результаты первого этапа спецоперации на Украине. Тогда сообщалось, что российские войска заняли более 90% территории ЛНР и почти половину ДНР, а также установили контроль над Херсонской областью и большей частью Запорожской области. Рудской напомнил, что главной задачей остается «освобождение Донбасса».

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что был существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, а потому теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что в ходе второй фазы спецоперации российские военные собираются взять под контроль Южную Украину, что даст еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, были ли расширены цели спецоперации. Он отказался комментировать вопросы, которые связаны с проведением спецоперации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Россия Николай Патрушев неонацизм Украина
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