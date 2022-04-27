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Макрона во время поездки по Иль-де-Франсу закидали помидорами

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Президента Франции Эмманюэля Макрона закидали помидорами во время поездки по региону Иль-де-Франс. Видео мероприятия опубликовало издание BFMTV. 

Инцидент произошел во время первого публичного появления Макрона после переизбрания. На встрече с гражданами в сторону политика стали кидать помидоры, и службе безопасности пришлось прикрыть президента зонтом. 

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Макрон победил во втором туре, набрав 58,54% голосов, его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,46%. Она признала свое поражение, однако назвала свой результат громкой победой.

Макрона поздравили многие мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден. Также поздравление французскому лидеру направил президент России Владимир Путин. 

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Франция Эмманюэль Макрон помидоры нападение видео
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