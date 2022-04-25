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Политика ,  
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Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Путин пожелал Макрону успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Франции, сообщила пресс-служба Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — отметил Путин.

До этого французского президента с переизбранием поздравил украинский лидер Владимир Зеленский, назвав Макрона «настоящим другом».

Макрон выиграл второй тур выборов с результатом 58,54% голосов
Политика
Фото:JB Autissier / www.imago-images.de / Global Look Press

Макрон победил во втором туре выборов президента во Франции, набрав 58,54% голосов, его соперница, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,46%. Она признала свое поражение, однако назвала свой результат «громкой победой».

Макрона поздравили многие мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден. По словам Байдена, Франция для США является «старейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем».

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После подсчета голосов, выступая перед сторонниками на Марсовом поле, Макрон пообещал стать «президентом для всех» и продолжить работу «во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами». По его словам, французов ожидают «неспокойные», но «исторические» времена.

Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, одержавшим победу во второй раз. Впервые он возглавил страну после выборов 2017 года (тогда он победил с результатом 66,1% голосов; за Ле Пен проголосовали 33,9% избирателей).

Последним во Франции, кому удалось переизбраться на второй срок, был Жак Ширак (занимал пост в 1995–2007 годы).

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин Эмманюэль Макрон поздравления переизбрание

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