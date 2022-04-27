На Амуре завершили строительство российской части первого ж/д моста в КНР

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В районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области завершили возведение российской части первого железнодорожного моста через Амур в Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

На церемонии завершения строительства присутствовал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который поблагодарил строителей за работу и вручил им государственные награды. По словам Трутнева, Россия со своей стороны готова начать движение поездов и ожидает, когда Китай объявит об открытии своей части моста.

«Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

Москва и Пекин договорились построить мост через Амур в 2013 году, спустя год началось его строительство. Длина перехода — 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Свою сторону Китай завершил возводить в 2018 году, в 2019-м строители соединили обе стороны в единую конструкцию, предполагалось, что в том же году запустят движение.

Стоимость проекта составила более 10 млрд руб. Проект реализовали Российский фонд прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (доля в проектной компании — 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%).

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в конце марта сообщал, что в апреле по мосту пройдут тестовые проезды поездов, а полноценно он заработает в августе этого года.