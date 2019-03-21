Россия и Китай соединили железнодорожный мост через Амур

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 63,87 -0,52 EUR Бирж. 72,86 -0,23 Brent 68,42 1,14% USD Нал. 64,72 63,41 EUR Нал. 73,69 72,39 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1415 0,0064 BTC/USD Бирж. 4 112,70 -14,40 IMOEX 2 504,23 0,44% RTSI 1 226,26 0,53% DJIA 25 745,67 -0,55% Nasdaq 7 728,97 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 20 мар, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 20 мар, 13:39
Спасателям поступил сигнал о минировании Красноярской ГЭС Общество, 09:14 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 09:01 Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра Политика, 09:00 Цифровые технологии в России: на что делать ставку бизнесу? Pro, 08:57 Роскачество составило рейтинг наушников Технологии и медиа, 08:52 Россия и Китай соединили железнодорожный мост через Амур Бизнес, 08:48 Bloomberg: как сеть коворкингов WeWork хочет монетизировать сбор данных Pro, 08:45 Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» Бизнес, 08:32 Почему рынок сверхдорогого жилья смещается за пределы центра Москвы РБК и Элитная недвижимость, 08:30 CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Политика, 08:20 СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб. Бизнес, 08:12 Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов Экономика, 08:00 Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн Pro, 07:53 Центробанк за 2018 год выявил 168 финансовых пирамид Финансы, 07:35
Бизнес ,  
0 
Россия и Китай соединили железнодорожный мост через Амур

Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщается на сайте правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Согласно сообщению, российские инженеры установили последнюю нижнюю стальную плоскую балку, тем самым соединив обе части моста.

«Это свидетельствует об интеграции основной части первого трансграничного железнодорожного моста между Китаем и Россией» — подчеркнули в правительстве Хэйлунцзяна.

Ранее главный инженер моста Ли Хуачао сообщил «РИА Новости», что полностью строительство планируют завершить в июле. Ожидается, что поезда по мосту запустят уже в 2019 году.

В октябре 2018 года стало известно, что Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста.

Россия и Китай договорились о строительстве моста через Амур в 2013 году, и спустя год начали его возведение. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн тонн грузов в год. Длина моста достигнет 2,2 км, из которых российская часть — 309 м. Инвестиции в строительство российской части моста оцениваются в 9 млрд руб.

Теги: Китай, железнодорожный мост, Амур
Материалы по теме
Строительство Амурского НПЗ отложили из-за отсутствия сырья
Бизнес
Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры
Экономика
Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter