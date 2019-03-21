Россия и Китай соединили железнодорожный мост через Амур

Россия и Китай соединили железнодорожный мост через Амур

Россия завершила работы по возведению своей части российско-китайского железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщается на сайте правительства китайской провинции Хэйлунцзян.

Согласно сообщению, российские инженеры установили последнюю нижнюю стальную плоскую балку, тем самым соединив обе части моста.

«Это свидетельствует об интеграции основной части первого трансграничного железнодорожного моста между Китаем и Россией» — подчеркнули в правительстве Хэйлунцзяна.

Ранее главный инженер моста Ли Хуачао сообщил «РИА Новости», что полностью строительство планируют завершить в июле. Ожидается, что поезда по мосту запустят уже в 2019 году.

В октябре 2018 года стало известно, что Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста.