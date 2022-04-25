Эрдоган пообещал созвониться с Путиным в день визита генсека ООН в Москву

Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Во вторник, 26 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сообщил на заседании турецкого правительства, заявление цитирует телеканал A Haber.

«Я продолжаю свои попытки и переговоры с партиями и институтами для мирного завершения российско-украинской войны. <...> Завтра у нас будет телефонный разговор с господином Путиным», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что уже провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который 26 апреля посетит Москву, а 28-го — Киев.

Во время беседы с Зеленским 24 апреля Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе, включая посредничество. Кроме того, турецкий лидер указал, что Анкара в целом положительно относится к роли гаранта безопасности для Киева. Зеленский в Twitter написал, что президенты также обсудили вопросы обороноспособности и глобальной пищевой безопасности, которая оказалась под угрозой из-за остановки судоходства в Черном море.



Как сообщает агентство Anadolu, на встрече с Гутерришем Эрдоган подчеркнул, что переговоры России и Украины в Стамбуле представляют собой самый подходящий путь для установления мира, и выразил уверенность в том, что конфликт разрешится именно дипломатически, поскольку кризис имеет последствия для всего мира.

Последний раз Путин и Эрдоган общались по телефону 1 апреля, после прошедших в Стамбуле переговоров Москвы и Киева. Кроме того, лидеры дважды проводили телефонные переговоры в марте, еще один разговор состоялся накануне начала спецоперации.