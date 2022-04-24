Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Джо Байден почтил память жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году, следует из сообщения на сайте Белого дома. Он отметил силу и стойкость армянского народа. «Мы признаем их боль и чтим их историю», — сказал президент.

Байден призвал удвоить усилия по построению мира, где соблюдаются права человека, а фанатизм и нетерпимость не являются чем-то обыденным и люди могут жить достойно и в безопасности.

24 апреля 1915 года считается в Армении днем начала геноцида армян в Османской империи. Признание массовых убийств армян геноцидом со стороны США — это вопрос, который не раз приводил к ухудшению отношений страны с Турцией. Она является правопреемницей Османской империи и выступает против такой трактовки событий, обращает внимание на то, что в убийствах 1915–1918 годов погибали и турки.

В 2010 году, когда комитет палаты представителей конгресса США по международным делам признал события 1915 года геноцидом армян, Турция отозвала своего посла в Вашингтоне. Позже во время правления президенты Барак Обама и Дональд Трамп не употребляли слово «геноцид» во время заявлений об убийствах армян.

Палата представителей США признала геноцид армян большинством голосов 30 октября 2019 года. Тогда МИД Турции вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда.

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24 апреля прошлого года Джо Байден назвал события XX века геноцидом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил поступок президента США. МИД Турции призвал Байдена «исправить эту серьезную ошибку» и обвинил в популизме. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с уважением чтит память «погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны» армян и выражает соболезнования их внукам.

