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Политика ,  
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Байден почтил память жертв геноцида армян

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Джо Байден почтил память жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году, следует из сообщения на сайте Белого дома. Он отметил силу и стойкость армянского народа. «Мы признаем их боль и чтим их историю», — сказал президент.

Байден призвал удвоить усилия по построению мира, где соблюдаются права человека, а фанатизм и нетерпимость не являются чем-то обыденным и люди могут жить достойно и в безопасности.

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Дональд Трамп

24 апреля 1915 года считается в Армении днем начала геноцида армян в Османской империи. Признание массовых убийств армян геноцидом со стороны США — это вопрос, который не раз приводил к ухудшению отношений страны с Турцией. Она является правопреемницей Османской империи и выступает против такой трактовки событий, обращает внимание на то, что в убийствах 1915–1918 годов погибали и турки.

В 2010 году, когда комитет палаты представителей конгресса США по международным делам признал события 1915 года геноцидом армян, Турция отозвала своего посла в Вашингтоне. Позже во время правления президенты Барак Обама и Дональд Трамп не употребляли слово «геноцид» во время заявлений об убийствах армян.

Европарламент призвал Турцию признать геноцид армян
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Монастырь в провинции&nbsp;Арарат, Армения

Палата представителей США признала геноцид армян большинством голосов 30 октября 2019 года. Тогда МИД Турции вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда.

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24 апреля прошлого года Джо Байден назвал события XX века геноцидом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил поступок президента США. МИД Турции призвал Байдена «исправить эту серьезную ошибку» и обвинил в популизме. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с уважением чтит память «погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны» армян и выражает соболезнования их внукам.

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Теги
геноцид армян Джо Байден

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