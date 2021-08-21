В Минздраве объяснили нехватку и перегрузку медработников

Нагрузка на медицинских работников возросла из-за проведения массовой вакцинации от коронавируса. Об этом РБК заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина.

«Это приоритетная задача для системы здравоохранения не только в России, но и по всему миру, потому что вакцинация — самое главное оружие в борьбе с пандемией. Все здравоохранение уже полтора года работает с колоссальной нагрузкой», — сказала Драпкина.

Она также рассказала, что Минздрав вместе с Росатомом разработали методические рекомендации по оптимизации процесса вакцинации и разослали их по медучреждениям всей страны. В этих рекомендациях подробно описаны алгоритмы действий всех участников процесса вакцинации.

По словам Драпкиной, в регионах внедряются цифровые сервисы, которые облегчают оформление документов — ввод данных о пациенте в регистр, серии препарата, вывод препарата из оборота в системе маркировки. Также чтобы ускорить процесс вакцинации, к работе привлекают волонтеров-медиков, которые рассказывают россиянам о вакцинации и помогают врачам заполнять документы.

Ранее в мобильном приложении «Справочник врача» был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% из них считают из-за этого снизилось качество оказания медпомощи.