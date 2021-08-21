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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве объяснили нехватку и перегрузку медработников

Нагрузка на медицинских работников возросла из-за проведения массовой вакцинации от коронавируса. Об этом РБК заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина.

«Это приоритетная задача для системы здравоохранения не только в России, но и по всему миру, потому что вакцинация — самое главное оружие в борьбе с пандемией. Все здравоохранение уже полтора года работает с колоссальной нагрузкой», — сказала Драпкина.

Она также рассказала, что Минздрав вместе с Росатомом разработали методические рекомендации по оптимизации процесса вакцинации и разослали их по медучреждениям всей страны. В этих рекомендациях подробно описаны алгоритмы действий всех участников процесса вакцинации.

Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке и нехватке докторов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Драпкиной, в регионах внедряются цифровые сервисы, которые облегчают оформление документов — ввод данных о пациенте в регистр, серии препарата, вывод препарата из оборота в системе маркировки. Также чтобы ускорить процесс вакцинации, к работе привлекают волонтеров-медиков, которые рассказывают россиянам о вакцинации и помогают врачам заполнять документы.

Ранее в мобильном приложении «Справочник врача» был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% из них считают из-за этого снизилось качество оказания медпомощи.

Среди причин переработки медики называли большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также множество пациентов (36,5%).

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В совокупности 81,4% опрошенных медработников рассказали, что задерживаются на работе от часа до трех и более. Причем 70% из них ответили, что это происходит из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации, а 40,4% сообщили, что много рабочего времени уходит на введение данных о вакцинированных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

новости Минздрав переработка перегрузка коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 Врачи
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