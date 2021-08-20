Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке и нехватке докторов

Более половины медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, не успевают выполнять плановую работу и испытывают перегрузку, следует из результатов опроса профильного приложения «Справочник врача»

Фото: Андрей Любимов / РБК

85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе, еще 66,6% считают, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании, следует из результатов опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача» (РБК ознакомился с его результатами).

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, зарегистрированы больше 500 тыс. медицинских работников из России. Создатели приложения поясняют, что в нем может зарегистрироваться человек без медицинского образования. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не являясь таковым. Доля таких участников минимальна, и, по мнению разработчиков, она не сказывается на показателях репрезентативности. В исследовании, посвященному переработкам врачей на фоне вакцинации, приняли участие 1339 респондентов из всех регионов России.

На что пожаловались медики

В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6% респондентов. На вопрос о причинах задержки почти 70% опрошенных ответили, что это происходит из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации. 40,4% рассказали, что введение данных о вакцинированных — это долгий процесс, из-за которого происходят переработки. 42,7% участников опроса рассказали, что остаются после окончания рабочего дня из-за требований руководства выполнять плановую работу.