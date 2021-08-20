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Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке и нехватке докторов

Более половины медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, не успевают выполнять плановую работу и испытывают перегрузку, следует из результатов опроса профильного приложения «Справочник врача»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

85,4% медработников, задействованных в кампании по вакцинации от COVID-19, испытывают перегрузки на работе, еще 66,6% считают, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании, следует из результатов опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача» (РБК ознакомился с его результатами).

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, зарегистрированы больше 500 тыс. медицинских работников из России. Создатели приложения поясняют, что в нем может зарегистрироваться человек без медицинского образования. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не являясь таковым. Доля таких участников минимальна, и, по мнению разработчиков, она не сказывается на показателях репрезентативности. В исследовании, посвященному переработкам врачей на фоне вакцинации, приняли участие 1339 респондентов из всех регионов России.

На что пожаловались медики

В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6% респондентов. На вопрос о причинах задержки почти 70% опрошенных ответили, что это происходит из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации. 40,4% рассказали, что введение данных о вакцинированных — это долгий процесс, из-за которого происходят переработки. 42,7% участников опроса рассказали, что остаются после окончания рабочего дня из-за требований руководства выполнять плановую работу.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Больше половины медиков (63,1%) пожаловались на то, что из-за задействования в кампании не успевают выполнять рабочий план. Каждый восьмой опрошенный (13,1%) забирает работу домой.

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Из-за невыполнения работы в полном объеме 31,5% медиков сталкивались с дисциплинарными высказываниями в свой адрес от начальства, еще 26,7% признались, что не успевают выполнить работу до конца, но с санкциями не сталкивались.

Почему медработники перерабатывают

Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку. Среди причин переработки (можно было выбрать несколько вариантов ответа) они называют большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также большое количество пациентов (36,5%).

66,6% респондентов заявили, что вакцинация влияет на оказание медицинской помощи.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

РБК направил запрос в Минздрав.

По мнению президента Лиги защиты врачей Семена Гальперина, когда врач задействован в вакцинации, его либо необходимо на время перевести на другую должность, либо заключить с ним новый договор - в любом случае медработник должен дать свое согласие на увеличение нагрузки. «К сожалению, в России врачи не привыкли защищать свои права, поэтому зачастую его труд за переработку оплачивается задним числом, но так работать система не должна», — считает он.

Автор
Егор Губернаторов
Врачи переработка вакцинация от COVID-19 поликлиники коронавирус
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