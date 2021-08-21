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Пандемия коронавируса ,  

Гинцбург объявил о клинических исследованиях назальной вакцины от COVID

Ученые Центра им. Н.Ф. Гамалеи готовы проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью шприца с насадкой.

В Центре Гамалеи назвали сроки регистрации назальной вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ранее Гинцбург сообщал, что клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 начнутся в конце 2021 года — начале 2022 года, а регистрация препарата должна состояться в 2022 году.

В марте директор Центра Гамалеи объявил о начале клинических испытаний «Спутника V» в виде капель для носа для детей. Он объяснял, что это щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно маленького возраста.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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