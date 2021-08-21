Гинцбург объявил о клинических исследованиях назальной вакцины от COVID

Ученые Центра им. Н.Ф. Гамалеи готовы проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что назальная вакцина представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью шприца с насадкой.

Ранее Гинцбург сообщал, что клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 начнутся в конце 2021 года — начале 2022 года, а регистрация препарата должна состояться в 2022 году.