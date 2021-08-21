Посол заявил об отсутствии у США воли после введения санкций

Введенные США антироссийские санкции показали, что у администрации США нет воли к реализации пониманий, достигнутых на саммите глав государств в Женеве. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства России в США в Facebook.

«В общем, сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», — сказал Антонов.

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2 Политика

20 августа США ввели санкции против российских компаний «Нобилити» и «Константа», а также против судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» из-за строительства газопровода «Северный поток-2». По данным Минфина США, оба судна связаны с «Нобилити», которой владеют компании «ССЕ Лимитед» (25%) и «Нефтяной дом» (75%). Страховую компанию «Константа» считают одним из возможных страховщиков рисков при строительстве газопровода после того, как швейцарская компания Zurich Insurance Group, которая занималась страхованием, вышла из проекта. Строительство «Северного потока-2» планируется завершить уже в этом году.

Также США собираются ввести после 7 сентября дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с ядерной и ракетной промышленностью. Эти санкции вводятся за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в августе 2020 года при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в пресс-службе Белого дома.