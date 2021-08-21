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Политика ,  

«Панцирь-С» уничтожил 22 выпущенных Израилем по Сирии ракеты

Дежурные силы противовоздушной обороны Сирии из находящихся на вооружении комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова передали РБК в пресс-службе центра.

Он также отметил, что потерь среди сирийских военнослужащих нет, объекты инфраструктуры также не были разрушены.

Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска
Политика
Провинция Хомс, след дыма от ракеты

Ранее Израиль совершил ракетную атаку со стороны юго-востока Бейрута по пригородам Дамаска и Хомса. Сирийские военные сообщили, что большую часть ракет удалось сбить силами ПВО.

20 июля сирийская армия снова сообщила об отражении ракетных ударов Израиля. После этого, через два дня, ракетная атака повторилась. Агентство SANA заявило, что ракеты тоже были выпущены с территории Бейрута. В тот же день телеканал Al Hadat сообщал об ударах по аэродрому Шайрат в провинции Хомс с территории Ливана.

6 августа Армия обороны Израиля заявила, что начала ракетную атаку по пусковым установкам в Ливане в ответ на обстрел с его территории.

Сирия Израиль «Панцирь» ракеты ПВО
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