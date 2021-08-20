Байден не стал ручаться за успех эвакуации из Кабула

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Президент США Джо Байден заявил, что сделает все возможное для эвакуации людей из Афганистана, но не может гарантировать окончательный успех операции.

«Не заблуждайтесь, эта эвакуационная миссия опасна и сопряжена с рисками для наших вооруженных сил. И это проводится в сложных обстоятельствах. Я не могу обещать, каким будет окончательный результат», — сказал он, выступая в Белом доме, передает The Washington Post.

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