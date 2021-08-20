Конфликт в Афганистане , 20 авг, 22:31
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Байден не стал ручаться за успех эвакуации из Кабула
Президент США Джо Байден заявил, что сделает все возможное для эвакуации людей из Афганистана, но не может гарантировать окончательный успех операции.
«Не заблуждайтесь, эта эвакуационная миссия опасна и сопряжена с рисками для наших вооруженных сил. И это проводится в сложных обстоятельствах. Я не могу обещать, каким будет окончательный результат», — сказал он, выступая в Белом доме, передает The Washington Post.
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