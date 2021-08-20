Рогозин объявил о переносе запуска «Союза» со спутниками OneWeb

Причиной переноса запуска ракеты назвали неготовность наземных средств измерений иностранного заказчика Arianespace

«Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb (Фото: Роскосмос)

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb на борту перенесли по просьбе иностранного заказчика. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — написал он.

В пресс-службе госкорпорации рассказали РБК, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» перенесли на вторую резервную дату — 22 августа.

Представитель «Роскосмоса» заверил, что ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии, а стартовый комплекс приводится в исходное состояние.