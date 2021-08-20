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Технологии и медиа ,  
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Рогозин объявил о переносе запуска «Союза» со спутниками OneWeb

Причиной переноса запуска ракеты назвали неготовность наземных средств измерений иностранного заказчика Arianespace
&laquo;Союз-2.1б&raquo; с 34 спутниками OneWeb
«Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb (Фото: Роскосмос)

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb на борту перенесли по просьбе иностранного заказчика. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — написал он.

В пресс-службе госкорпорации рассказали РБК, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» перенесли на вторую резервную дату — 22 августа.

Представитель «Роскосмоса» заверил, что ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии, а стартовый комплекс приводится в исходное состояние.

«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на борту
Технологии и медиа
Пуск ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1б&raquo;&nbsp;на космодроме Восточный

Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли уточнил, что в программе наземной системы управления спутниками OneWeb произошел сбой, в связи с чем запуск ракеты «Союз» с Байконура перенесли.

«Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace договор на 21 коммерческий запуск около 700 спутников OneWeb в 2015 году. Эти спутники должны обеспечить широкополосным интернетом жителей труднодоступных мест.

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Последний запуск «Союза-2.1б» с 36 спутниками состоялся 28 мая. Следующий пуск планировался на 20 августа, однако позднее стало известно, что «Роскосмос» перенес его на резервную дату — 21 августа.

Авторы
Виктория Тютина Виктория Тютина, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Дмитрий Рогозин OneWeb запуск спутники новости
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