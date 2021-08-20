«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на борту

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками на борту отменили, говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос»

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату», — говорится в сообщении.

Теперь ракету планируют запустить 21 августа в 01:18 мск. Сейчас ракета находится в предстартовом состоянии.

Договор на 21 коммерческий запуск спутников OneWeb «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace в 2015 году. Российская корпорация обязалась доставить на орбиту около 700 спутников. Они должны обеспечить широкополостным интернетом жителей труднодоступных мест.