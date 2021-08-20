Минобрнауки уточнило, когда появятся правила въезда иностранных студентов

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Алгоритм въезда в Россию иностранных студентов утвердят в начале следующей недели. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«В начале следующей недели мы уже начнем активно работать», — ответил Фальков на вопрос журналиста о сроках утверждения правил въезда.

Ранее 20 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции разрешил въезд в Россию студентам из всех стран мира для учебы.

Для тех, кто не сможет приехать в Россию, организуют удаленное обучение. При этом российские вузы предоставят возможность совершеннолетним иностранным студентам вакцинироваться от коронавируса, если они изъявят такое желание.