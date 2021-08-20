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Пандемия коронавируса ,  
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Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID-19

Будва, Черногория
Будва, Черногория (Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters)

Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщило правительство Черногории в своем Twitter.

В частности, правительство приняло новые эпидемические меры для прибывающих в страну. Они обязаны:

  • пройти полную вакцинацию или вакцинироваться одной дозой вакцины от COVID-19;
  • иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;
  • иметь отрицательный экспресс-тест, сделанный не более чем за 48 часов;
  • предоставить доказательства того, что прибывающий переболел COVID-19, а с момента получения первого положительного теста прошло более 180 дней.

Глава Института общественного здоровья республики Игор Галич уточнил, что введенные меры связаны с ухудшением эпидемической ситуации в стране, передает Radiosarajevo.

«Эпидемиологическая ситуация в Черногории становится сложной и требует особой и дополнительной осторожности каждого из нас в отдельности, в то время как система здравоохранения загружена уже более чем на 100% своих возможностей», — сказал он.

Он также пояснил, что границу могут пересекать без всяких ограничений граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

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Фото:Martin Siepmann / Global Look Press

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6 июня туристам из России разрешили свободно и без ограничений въезжать в Черногорию. «Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — заявил тогда министр экономического развития страны Яков Милатович. Он пояснил, что туристическая отрасль Черногории в 2020 году просела на 85%, что привело к падению ВВП страны на 15%.

В конце июля в Черногории ввели новые ограничения. Так, с 2 августа ночные клубы, дискотеки и кафе принимают только тех, кто имеет справку, сертификат или отрицательный тест на COVID-19.

По информации черногорского Минздрава, в стране за предыдущие сутки диагностировали 532 новых случаев коронавируса, из которых 54 — среди туристов. Всего в стране за время пандемии выявили более 108 тыс. заболевших, еще 1 662 человек скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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