Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID-19

Будва, Черногория (Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters)

Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщило правительство Черногории в своем Twitter.

В частности, правительство приняло новые эпидемические меры для прибывающих в страну. Они обязаны:

пройти полную вакцинацию или вакцинироваться одной дозой вакцины от COVID-19;

иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;

иметь отрицательный экспресс-тест, сделанный не более чем за 48 часов;

предоставить доказательства того, что прибывающий переболел COVID-19, а с момента получения первого положительного теста прошло более 180 дней.

Глава Института общественного здоровья республики Игор Галич уточнил, что введенные меры связаны с ухудшением эпидемической ситуации в стране, передает Radiosarajevo.

«Эпидемиологическая ситуация в Черногории становится сложной и требует особой и дополнительной осторожности каждого из нас в отдельности, в то время как система здравоохранения загружена уже более чем на 100% своих возможностей», — сказал он.