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В Москве задержали 34 участника драки на футбольном поле

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция Москвы задержала 34 участника массовой драки на юге столицы и привлекла их к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, в отделение МВД по району Царицыно пришло сообщение о конфликте между неизвестными гражданами на футбольной площадке на Ереванской улице. На место инцидента выехали полицейские, которые пресекли драку и задержали нарушителей. Их доставили в отделы полиции для разбирательства.

«В отношении данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — заявил Васенин. Шестеро из них получили штраф в размере 500 руб., остальных арестовали на срок от 10 до 15 дней.

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Фото:kuzminki.uvao / VK

16 человек из числа задержанных также привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране иностранным гражданином или лицом без гражданства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП). Полиция рассматривает возможность их депортации. Им также могут запретить въезд в страну.

Ранее, в середине июля, в МВД пообещали выдворить более 100 участников массовой драки в московских Кузьминках по решению суда. Их обвинили в нарушении правил пребывания иностранцев в России, а также в мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения митингов и шествий. Накануне 46 участников этого конфликта были депортированы из страны.

Массовая драка мигрантов в московском районе Кузьминки случилась в середине июля. По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. Всего полиция задержала 103 нарушителя, большинство из которых приехали в Россию из Средней Азии.

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