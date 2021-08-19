Более 40 участников драки в Москве депортировали из России

Массовая драка произошла в середине июля возле станции метро «Кузьминки». В ней, по разным данным, приняли участие до 200 человек. В полиции заявляли о задержании 103 человек, большинство из них являются выходцами из Средней Азии

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Власти депортировали из России 46 мигрантов, которые приняли участие в массовой драке возле станции метро «Кузьминки» в Москве. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД, полковник Владимир Васенин.

«Продолжается работа по депортации за пределы РФ иностранных граждан, участников конфликта около станции метро «Кузьминки». <...> На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан», — сказал он.

В пресс-службе столичного главка полиции напомнили, что ранее 87 иностранцев арестовали сроком на 15 суток. Кроме того, им сократили сроки пребывания на территории России, а также запретили последующий въезд в страну. Все 87 мигрантов по решению суда были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан сроком на 90 суток.

В отношении восьмерых участников драки было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).