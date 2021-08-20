На главу аквапарка в Волжском завели дело за недопуск ребенка-инвалида

Фото: akvapark21vek_holiday.house / Instagram

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области завело административное дело против директора аквапарка «XXI век» города Волжский, в который не пустили ребенка с аутизмом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В отношении индивидуального предпринимателя Газаряна Г.М., предоставляющего потребителям услуги аквапарка «XXI век» в г. Волжский, возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП (отказ потребителю в оказании услуг либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья)», — говорится в сообщении.

Ранее проверку информации об отказе в посещении аквапарка ребенку с аутизмом начала прокуратура.

Об инциденте в социальной сети Instagram рассказала мать мальчика. Она пожаловалась, что сотрудники аквапарка не впустили в него ее сына, так как тот является инвалидом. Персонал учреждения объяснял решение тем, что ребенку «нельзя находиться со здоровыми детьми». Женщина добавила, что уже обратилась с заявлением в прокуратуру.