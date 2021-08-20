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На главу аквапарка в Волжском завели дело за недопуск ребенка-инвалида

Фото: akvapark21vek_holiday.house / Instagram
Фото: akvapark21vek_holiday.house / Instagram

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области завело административное дело против директора аквапарка «XXI век» города Волжский, в который не пустили ребенка с аутизмом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В отношении индивидуального предпринимателя Газаряна Г.М., предоставляющего потребителям услуги аквапарка «XXI век» в г. Волжский, возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП (отказ потребителю в оказании услуг либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья)», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит отказ аквапарка в Волжском пустить ребенка-инвалида
Общество
Фото:sugar_elya / Instagram

Ранее проверку информации об отказе в посещении аквапарка ребенку с аутизмом начала прокуратура.

Об инциденте в социальной сети Instagram рассказала мать мальчика. Она пожаловалась, что сотрудники аквапарка не впустили в него ее сына, так как тот является инвалидом. Персонал учреждения объяснял решение тем, что ребенку «нельзя находиться со здоровыми детьми». Женщина добавила, что уже обратилась с заявлением в прокуратуру.

Как сообщало издание V1 со ссылкой на мать мальчика, ребенку 14 лет, у него «нет речи», из-за чего он вынужден общаться жестами. По словам женщины, впустить семью в аквапарк «из-за агрессивности» мальчика отказался охранник заведения. После этого к ним подошел представитель администрации и предложил покинуть заведение.

Волгоградская область ребенок-инвалид аутизм Роспотребнадзор административное дело
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