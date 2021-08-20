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Общество ,  
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Минприроды напомнило, какие товары из пластика планируют запретить

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Минприроды направило в Минпромторг предложение о запрете в России использования 28 одноразовых товаров, в том числе ватных палочек и коктейльных трубочек. Об этом сообщил глава министерства Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще <…>. Мы составили перечень, там около 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сказал он.

Козлов также уточнил, что за прошедшие десятилетия Россия накопила множество незаконных свалок, заброшенных скважин, брошенных кораблей и т.д. По его мнению, государству необходимо провести ревизию и изменить требования в законодательстве для типовых решений по утилизации отходов.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) составил список подлежащих запрету изделий из 28 позиций. Туда вошли: бэг-ин-бокс для упаковки напитков, упаковка дойпак, флоупак, пакеты в форме кувшина, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, подложки из вспененного полистирола, одноразовые тарелки, стаканчики и крышки, термоформованные контейнеры, одноразовые трубочки, палочки, композитные тубы для зубной пасты и кремов, капсулы для кофе, саше-пакеты, упаковка для яиц, вся блистерная упаковка, кроме предназначенной для лекарств, и др.

В Минпромторге назвали условие для запрета пластиковых пакетов
Экономика
Фото: FA Bobo / PA Images / ТАСС

В марте вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) заявила, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов (одноразовая посуда, коктейльные трубочки и т.д.). Тогда Абрамченко поясняла, что запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек может быть введен «в ближайшее время», на горизонте двух лет.

Согласно указу президента Владимира Путина от июля 2020 года, к 2030-му 100% отходов должны сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны. В нацпроекте «Экология» предполагался к 2024 году рост доли перерабатываемых твердых коммунальных отходов до 60%.

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