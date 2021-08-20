Johnson&Johnson подала заявку на испытание в Индии вакцины на подростках

Фото: Ashish Vaishnav / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская компания Johnson&Johnson подала заявку в Центральную организацию по контролю лекарственных средств Индии (CDSCO) на проведение испытаний своей вакцины от коронавируса на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщило издание The Times of India со ссылкой на заявление компании.

В J&J уточнили, что подали соответствующую заявку, поскольку крайне важно как можно скорее обеспечить вакцинацию от коронавируса всем слоям населения Индии, включая детей.

Американская компания также заявила, что разрешение на испытания среди подростков является важным шагом в ускорении доступности вакцины против COVID-19, которая способна положить конец пандемии.



В конце июля глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа заявил, что вакцинировать детей от COVID-19 в Индии начнут в сентябре этого года. В начале августа в Индии одобрили экстренное применение вакцины Johnson&Johnson.

Ранее правительство Индии одобрило применение российского «Спутник V», а также Covishield, Covaxin и Moderna. Кроме того, в Индии запущено производство российского препарата. В начале июля компания Morepen Laboratories произвела первую тестовую партию «Спутника V». Производство препарата для массовой вакцинации планируется запустить в августе, к сентябрю-октябрю ожидается выпуск 850 млн доз.