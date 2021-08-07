В Индии одобрили экстренное применение вакцины Johnson&Johnson

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В Индии одобрено экстренное применение однокомпонентной вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson, сообщил глава министерства здравоохранения страны Мансух Мандавия в Twitter.

«Это еще больше усилит коллективную борьбу нашей нации против COVID-19», — заявил министр.

Мандавия отметил, что этот препарат стал уже пятой вакциной, одобренной в стране для экстренного применения. Ранее правительство Индии позволило применять российский «Спутник V», а также Covishield, Covaxin и Moderna.

Препарат будет использоваться для вакцинации совершеннолетних, от 18 и старше, уточнили в Johnson&Johnson, передает The Times of India. Вакцина показала свою 85% эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни во всех изученных регионах, добавили в компании.