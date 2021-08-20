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МВД сообщило о замедлении темпов роста ИТ-преступлений в России

Фото: Сергей Башлаков / Xinhua / Global Look Press
Фото: Сергей Башлаков / Xinhua / Global Look Press

В России зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере ИТ, сообщается на сайте МВД.

«Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%», — сообщили в МВД.

Всего две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием сети Интернет.

В МВД указали на общее сокращение зарегистрированных противоправных действий. Так, количество покушений на убийство за январь—июль 2021 года сократилось на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 12,4%, разбоев — на 19,5%, грабежей — на 20,4%.

Также снизились уровень разбойных нападения (на 19,8%), число хищений транспортных средств (на 27,4%) и уровень бытового насилия (на 7%).

В МВД сообщили о росте числа преступлений среди мигрантов
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Ранее в МВД также сообщали о росте в России преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства. По данным ведомства, количество таких преступлений за первые месяцы 2021 года выросло почти на 2% по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период было зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, из них граждане СНГ совершили 4,8 тыс., что на 12,6% меньше, отметили в МВД. Кроме того, в России на 8,4% уменьшилось количество преступлений в отношении иностранных граждан.

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В прошлом году МВД также сообщало о разработке Федеральной информационной системы биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.

По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. В июне «Коммерсантъ» сообщал о планах правительства создать единую систему видеонаблюдения по всей стране. На ее разработку могут потратить около 250 млрд руб.

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