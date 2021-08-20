МВД сообщило о замедлении темпов роста ИТ-преступлений в России

Фото: Сергей Башлаков / Xinhua / Global Look Press

В России зафиксировали замедление прироста преступлений в сфере ИТ, сообщается на сайте МВД.

«Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за семь месяцев текущего года этот показатель составил 15,7%», — сообщили в МВД.

Всего две трети криминальных деяний в сфере высоких технологий совершены с использованием сети Интернет.

В МВД указали на общее сокращение зарегистрированных противоправных действий. Так, количество покушений на убийство за январь—июль 2021 года сократилось на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья — на 12,4%, разбоев — на 19,5%, грабежей — на 20,4%.

Также снизились уровень разбойных нападения (на 19,8%), число хищений транспортных средств (на 27,4%) и уровень бытового насилия (на 7%).