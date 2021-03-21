В МВД сообщили о росте преступлений среди мигрантов

За два месяца текущего года в России выросло количество преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

По данным ведомства, количество таких преступлений в январе — феврале выросло почти на 2%, по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период было зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, из них граждане СНГ совершили 4,8 тыс., что на 12,6% меньше, отметили в МВД.

Из отчета МВД также следует, что в России на 8,4% уменьшилось количество преступлений в отношении иностранных граждан. За два месяца было зарегистрировано 2,3 тыс. подобных преступлений.

Всего с января по февраль в России было выявлено 137,2 тыс. человек, совершивших преступления, что на 2,2% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из данных ведомства. В полиции отметили, что удельный вес лиц без постоянного источника дохода незначительно уменьшился с 64,2% до 64,1%, а удельный вес ранее судимых лиц вырос с 29,6% до 29,8%.