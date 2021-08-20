В Приморье девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В пригороде Владивостока микроавтобус опрокинулся в кювет, из-за чего пострадали девять человек, сообщает региональное управление МВД.

«По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние — девочки в возрасти девяти и 15 лет.

В МВД сообщили, что водитель не был пьян. Его водительский стаж — 31 год. К административной ответственности за нарушение ПДД водителя в этом году не привлекали. ДТП произошло в темное время суток, но освещение было исправным. «Данный участок дороги очагом аварийности не является», — добавили в ведомстве.