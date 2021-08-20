Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
В Приморье девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса Общество, 07:23 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 07:15 Занимающиеся вакцинацией врачи сообщили о перегрузке и нехватке докторов Общество, 07:00 В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду в Москве до конца недели Общество, 06:51 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 06:46 Экс-глава МИД Украины сравнивал ситуацию в стране с Афганистаном Политика, 06:36 Президент сбежал. Что заставляло глав государств скрыться за границей Политика, 06:30  Маск анонсировал создание андроида Tesla Bot Технологии и медиа, 06:10 Как интегрировать командировки во внутренние процессы бизнеса РБК и Smartway, 06:10 Транспорт Москвы лишился в пандемию более ₽30 млрд платежей за перевозки Бизнес, 06:00 В Москве водитель машины каршеринга врезался в автобусную остановку Общество, 05:59 Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок РБК и ГАЗ, 05:25 ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР Общество, 05:24 В Роспотребнадзоре назвали помогающие восстановиться от COVID-19 продукты Общество, 05:16
Общество ,  
0 

В Приморье девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В пригороде Владивостока микроавтобус опрокинулся в кювет, из-за чего пострадали девять человек, сообщает региональное управление МВД.

«По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении улицы Гражданской, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится в сообщении.

СК завел дело после смертельного ДТП с начальником отдела ГИБДД на Алтае
Общество
Фото:СК РФ по Алтайскому краю

В полиции уточняют, что водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние — девочки в возрасти девяти и 15 лет.

В МВД сообщили, что водитель не был пьян. Его водительский стаж — 31 год. К административной ответственности за нарушение ПДД водителя в этом году не привлекали. ДТП произошло в темное время суток, но освещение было исправным. «Данный участок дороги очагом аварийности не является», — добавили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ начали проверку по факту произошедшего. «Устанавливается, кем пострадавшие приходятся водителю, куда они направлялись», — пояснили в МВД.

Правоохранительные органы возбудили административное дело об по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

В конце июня автобус съехал в кювет в Краснодарском крае. В результате погибли два человека, еще 19 пострадали. Прокуратура тогда сообщала, что у автобуса отказали тормоза. Инцидент произошел в горной местности. Сам автобус был туристическим.

ДТП Приморье Автобус микроавтобус
Материалы по теме
Более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в штате Нью-Йорк
Общество
В Приморье тайфун «Лупит» вызвал подтопления пляжей
Общество
МЧС рекомендовало эвакуировать туристов в Приморье из-за угрозы тайфуна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter