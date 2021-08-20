Экс-глава МИД Украины сравнивал ситуацию в стране с Афганистаном

Неудача в строительстве демократии в Афганистане может привести к сворачиванию аналогичной борьбе в Украине, написал в Facebook бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, США победили «Аль Каиду», но проиграли «борьбу за новый Афганистан».

«Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить [президента России Владимира] Путина, выиграна. Конечно, далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока что, согласитесь, нет», — написал Климкин.

По его словам, стране нужен общий с США успех. Именно он поможет остановить Путина, считает экс-министр.