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Экс-глава МИД Украины сравнивал ситуацию в стране с Афганистаном

Неудача в строительстве демократии в Афганистане может привести к сворачиванию аналогичной борьбе в Украине, написал в Facebook бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, США победили «Аль Каиду», но проиграли «борьбу за новый Афганистан».

Facebook отключил функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

«Теперь посмотрите на нас, на Украину. Борьба за то, чтобы остановить [президента России Владимира] Путина, выиграна. Конечно, далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока что, согласитесь, нет», — написал Климкин.

По его словам, стране нужен общий с США успех. Именно он поможет остановить Путина, считает экс-министр.

Кроме того, Климкин призвал не использовать в своих целях проблемы с имиджем, которые возникли у США из-за событий в Афганистане.

«Не понимаю тех, кто верит в использование проблем для имиджа США от последних событий в Афганистане для нас. Мол, пусть что-нибудь дадут, чтобы этот имидж улучшить. Это та самая забавная надежда на «дядю Джо», а тут еще и желание использовать непростую для США ситуацию», — написал Климкин. По его слова, такая стратегия с Вашингтоном не сработает.

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15 августа запрещенная в России террористическая организация «Талибан» заняла президентский дворец в Кабуле и ряд госучреждений. Талибы заявили, что получили полной контроль над Афганистаном, а война в стране закончилась. Наступление они вели с апреля, после того, как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск.

Ранее, 18 августа, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал бессмысленной борьбу за построение на Украине «нового, демократического государства» после событий в Афганистане. По его словам, Вашингтон пожинает плоды своих неверных представлений о реальности.

Украина Талибан Афганистан Павел Климкин
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