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Политика ,  
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Советник офиса Зеленского не увидел смысла в борьбе за «новую демократию»

После провала США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной. Об этом в своем Facebook заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», — написал он.

Арестович считает, что теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, на которые тратились «сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней». «Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются». <...> В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет», — добавил он.

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Фото:AP

Вооруженные силы США находились в Афганистане с 2001 года. В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября. Постепенный вывод войск начался с 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили в НАТО. Тогда Байден объяснял, что военные США были направлены в Афганистан, чтобы покончить с Усамой бен Ладеном и чтобы страна перестала быть убежищем для террористов.

После объявления об уходе американцев «Талибан» перешел в наступление и в короткие сроки захватил ряд крупных городов по всей стране. В связи с этим многие посольства объявили о закрытии и экстренной эвакуации персонала. В аэропорту Кабула началось столпотворение гражданского населения в попытке улететь на одном из американских военных самолетов.

15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном контроле над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. В своем выступлении 16 августа Байден заявил, что США выполнили свои задачи по ликвидации угрозы для себя со стороны террористов. Он подчеркнул, что американское присутствие больше не является интересом в области нацбезопасности и если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит.

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