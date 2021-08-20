Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Полиция не нашла бомбы в машине рядом с библиотекой Конгресса США Политика, 02:25 Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал Общество, 02:12 «Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на борту Технологии и медиа, 01:34 Компания Bethesda выпустила ремастер игры Quake Технологии и медиа, 01:26 Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска Политика, 01:09 Вспомнить все: что мы знаем о сне РБК и Okko, 01:08 Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-м Общество, 01:02 Меркель прощальным визитом подведет итог 16 лет работы с Россией Политика, 01:00 Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновных в захвате талибами Афганистана Политика, 00:24 Эрдоган объявил о новых ограничениях в Турции из-за COVID-19 Общество, 00:23 В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID Общество, 00:00 DW сообщила об убийстве родственника своего журналиста в Афганистане Политика, 19 авг, 23:57 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 19 авг, 23:45 Вышел трейлер новой части Call of Duty Технологии и медиа, 19 авг, 23:35
Политика ,  
0 

Полиция не нашла бомбы в машине рядом с библиотекой Конгресса США

Полиция Капитолия не нашла бомбы в пикапе, который рядом со зданием библиотеки Конгресса припарковал грозившийся устроить взрыв мужчина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

При этом в грузовике были найдены материалы, из которых можно было изготовить взрывное устройство.

Пригрозивший взрывом двух кварталов Вашингтона мужчина сдался полиции
Политика
&nbsp;Флойд Рэй Роузберри в&nbsp;пикапе, припаркованном на тротуаре перед зданием Библиотеки

О том, что в пикапе находится бомба 19 августа заявил  49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. Он сказал, что приведет устроийство в действие, если ему не дадут поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом.

Роузберри пригрозил, что если силовики попытаются убить его, он взорвет два квартала в Вашингтоне. В итоге власти эвакуировали находящиеся поблизости офисные здания.

Все это время Роузберри вел из своей машины прямую трансляцию в Facebook. Он угрожал взрывами и критиковал американское правительство. Позднее соцсеть удалила видеозапись.

В итоге мужчина сам вышел из машины и сдался полиции.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Капитолий Конгресс бомба США
Материалы по теме
В Вашингтоне мужчина пригрозил взрывом и потребовал разговор с Байденом
Политика
Пригрозивший взрывом двух кварталов Вашингтона мужчина сдался полиции
Политика
Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter