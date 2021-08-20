Полиция не нашла бомбы в машине рядом с библиотекой Конгресса США

Полиция Капитолия не нашла бомбы в пикапе, который рядом со зданием библиотеки Конгресса припарковал грозившийся устроить взрыв мужчина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

При этом в грузовике были найдены материалы, из которых можно было изготовить взрывное устройство.

О том, что в пикапе находится бомба 19 августа заявил 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. Он сказал, что приведет устроийство в действие, если ему не дадут поговорить по телефону с президентом США Джо Байденом.

Роузберри пригрозил, что если силовики попытаются убить его, он взорвет два квартала в Вашингтоне. В итоге власти эвакуировали находящиеся поблизости офисные здания.