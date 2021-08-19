Полиция предупредила об угрозе взрыва возле Библиотеки конгресса США

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Полиция сообщила об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Пожалуйста, продолжайте избегать зоны вокруг Библиотеки конгресса», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что рядом со зданием находится подозрительный автомобиль.

По информации The Independent, близлежащие офисные здания Капитолия были эвакуированы. Там также пояснили, что речь идет о грузовике, внутри которого находится мужчина. Сейчас полиция пытается вступить с ним в переговоры и выяснить, существует ли реальная угроза взрыва.